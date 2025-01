Milan, Reijnders: "Mi mancava freddezza, non sento ciò che si dice all'esterno"

"Anche l'anno scorso avevo avuto parecchie occasioni, ma sotto porta mi mancava freddezza. Adesso invece i gol stanno arrivando, spero di continuare così fino a fine stagione. È un momento molto positivo per me, ma cerco di non stare a sentire quello che si dice all'esterno, penso a rimanere concentrato su quello che devo fare". Rivista Undici e Cronache di Spogliatoio hanno realizzato insieme un'intervista a Tijjani Reijnders, uno dei trascinatori del Milan di questa stagione e uno dei centrocampisti più in vista del campionato italiano. Sul suo arrivo al Milan: "Ricordo che dissi a mio padre: è il club che voglio. Nella mia decisione ha contato anche la storia del Milan, è stata una delle prime cose a cui ho pensato. Da qui sono passati un sacco di campioni: van Basten, Gullit, Rijkaard... giocatori con uno status leggendario. Per me è straordinario avere la possibilità di giocare per lo stesso loro club".