Milan, Nesta pazzo di Modric: "A San Siro non si vedeva uno così dai tempi di Pirlo"

Alessandro Nesta di fuoriclasse se ne intende. Il leggendario difensore centrale azzurro avendo condiviso il campo con tantissimi campioni, oltre a esserlo lui stesso, non ha difficoltà a riconoscere il talento. Per questo in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport l'ex Milan e Lazio ha voluto esaltare Luka Modric: “Vederlo in campo è una bellezza, mi ha in entusiasmato. Era dei tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Con lui il Milan è certamente più forte. Con altri 2-3 pezzi diventa ancora più interessante. Mi auguro che questo sia un punto di partenza per i rossoneri".