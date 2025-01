Il capitano del Milan, Mike Maignan ha parlato dopo la sconfitta dei rossoneri a Zagabria che è costata la top-8 in Champions League: "Abbiamo sbagliato, è una partita da dimenticare e dovevamo fare meglio. Il morale è sicuramente basso, ma dobbiamo reagire subito visto la partita che ci attende. Non possiamo mollare, siamo il Milan!". I tifosi e non solo si aspettano una scossa dai rossoneri: "Volevamo fare meglio, ma non serve buttarsi giù. Non dobbiamo mollare".