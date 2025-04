Milan, Leao: "Difficile spiegare cosa ci succede, ora testa al derby"

"È difficile dare una spiegazione di quello che ci succede. A volte giochiamo bene e non vinciamo, altre volte giochiamo male e vinciamo. Non ho una spiegazione". Lo ha detto Rafa Leao dopo la sconfitta con l'Atalanta. "Da quando è arrivato Conceicao siamo riusciti spesso a rimontare le partite in cui eravamo sotto, ma non sempre ci riesce. Oggi è stata una partita strana: potevamo segnare noi, eravamo entrati con più grinta nella ripresa, ma con un contropiede sono riusciti a fare gol, ed è finita così". "Ora abbiamo una partita molto importante mercoledì e dobbiamo metterci tutto per vincere, andare in finale e portare una gioia a tutti i tifosi - ha affermato il portoghese -. Questa stagione è difficilissima. Cercheremo di dare tutto nel derby. Dobbiamo entrare con la voglia giusta di vincere. E poi metterci in testa che è una competizione da vincere".