Milan, Gimenez: "Espulsione Theo? Può succedere a chiunque, questo è il calcio"

"L'espulsione di Theo Hernandez? Oggi è toccato a lui, può succedere a chiunque, questo è il calcio. Noi come squadra abbiamo massimo rispetto per Theo e gli diamo tutto il nostro supporto. Dà tutto per il Milan ed è uno dei migliori terzini al mondo". Lo ha detto l'attaccante del Milan Santi Gimenez ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei rossoneri dalla Champions League per mano del Feyenoord. "Siamo molto delusi, abbiamo iniziato bene facendo gol subito, stavamo controllando la gara - ha aggiunto il messicano - Ora però non dobbiamo guardarci indietro, siamo in semifinale di Coppa Italia, dobbiamo lavorare in silenzio per raggiungere i nostri obiettivi".