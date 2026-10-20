Salisburgo, Atalanta... e ora Bournemouth? Amorim sta ingranando, in Inghilterra la prova del 9

150 minuti di altissima intensità, da vero Milan. Sul campo di Salisburgo e per un'ora a San Siro si sono viste le prime tracce del lavoro di Ruben Amorim. Oltretutto, in tre giorni sono cambiati metà dei calciatori di movimento. E la squadra non sembra averne risentito. Un aspetto che farà sicuramente piacere al portoghese. Riposo, quello concesso ad alcuni titolari, che si è notato nei primi 60 minuti contro l'Atalanta. Peccato solo per quella mezz'ora di strenua sofferenza, che rischiava di riportare in equilibrio una gara ipotecata.