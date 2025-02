Il ricordo di Drazen Mihajlovic per il compleanno di Sinisa: "Non averlo salvato ferita che mi perseguita"

Una giornata che non può essere come tutte le altre. Oggi sarebbero state 56 le candeline spente da Sinisa Mihajlovic. Calciatore, allenatore, uomo speciale: arrivato in Italia 23enne, ha saputo conquistare un Paese intero, entrando nel cuore di tifosi, addetti ai lavori e non solo. Come del resto dimostrano tutte le squadre in cui è passato che oggi hanno deciso di omaggiarlo ricordandolo. E chi, a poco più di due anni dalla sua scomparsa, può raccontare meglio chi fosse Sinisa se non suo fratello minore, Drazen, che per l'occasione ha rilasciato una profonda e toccante intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il primo ricordo che ho di lui non è mio, ma suo" inizia a raccontare. "Me lo ha raccontato tante volte e fa capire chi era mio fratello. Avrà avuto forse sei anni, io appena due. I miei andavano a lavorare presto e non c'erano soldi per la tata e per consentire a Sinisa di andare all'asilo, così a me la mattina dopo le 6 doveva pensare a lui. Per cui usciva di casa, mentre io ancora dormivo, e andava a comprare il latte e il pane per la colazione, ma nonostante facesse già cose da adulto era solo un bambino con tutte le paure di chi ha quell'età. Per cui quando tornava a casa si fermava spalle alla stufa fermo immobile con gli occhio sbarrati a guardare la porta di casa per paura che entrasse qualcuno".