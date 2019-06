Messi annuncia quando dirà addio al calcio: "Non prima di aver vinto con l'Argentina"

01/06/2019

Un titolo con l'Argentina per sentirsi libero di dire basta col calcio: questa l'idea di Leo Messi. Così infatti si è espresso il numeor dieci del Barcellona in una intervista rilasciata a Fox Sports Radio Argentina dal ritiro dell'Albiceleste, in una pausa della preparazione verso la prossima Copa America: "Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con la nazionale: continuerò a lottare per questo sogno”. Ecco, per il bene del calcio e dello spettacolo, speriamo che le sue parole siano più che altro un'iperbole e che non si traducano in realtà nel caso l'Argentina trionfasse nel torneo continentale. Ma, detto questo, Messi ha poi affrontato svariati altri temi: la mancanza di compagni di squadra unici come Xavi e Iniesta, l'ammirazione per Neymar, la difesa di Suarez, la delusione cocente per l'eliminazione dalla Champions contro il Liverpool. E, non ultimo, è tornato ancora sull'addio di Cristiano Ronaldo al Real, ribadendo un concetto già espresso: "Quando andò via dissi che perderlo avrebbe danneggiato il Real e si arrabbiarono. Ma sarebbe successo a tutte le squadre, un giocatore come lui, da 50 gol a stagione, manca alla Liga perché i grandi giocatori rendono migliore il torneo: cercavamo di superarci ogni anno e ci miglioravamo”.