Da inizio stagione Lionel Messi non ha giocato nessuna gara ufficiale con il suo Barcellona a causa di un infortunio rimediato a inizio agosto. Secondo quanto riportato da Sport l'argentino non sarà in campo nemmeno per la sfida di campionato contro il Valencia. L'attaccante continua ad allenarsi da solo. A rischio c'è anche la sua presenza nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund prevista per il 17 settembre.