Medioriente, Madrid: "Non in dubbio partecipazione Spagna a Mondiali"

"Non c'è alcun dubbio sulla partecipazione della nazionale spagnola", ha detto Alegría parlando con la radio Cadena Cope. La portavoce ha spiegato che "si sta giocando la qualificazione ai Mondiali" e ha ricordato che "Israele non partecipa a un Mondiale da più di 25 anni perché non si è mai qualificato". Alegrìa ha poi insistito sul fatto che allo Stato ebraico non dovrebbe essere permesso di partecipare alle competizioni internazionali. "Quello che stiamo facendo è chiedere ai comitati olimpici e alle federazioni internazionali di adottare nei confronti di Israele la stessa misura adottata nei confronti della Russia", ha precisato.