Calcio

Marsiglia, De Zerbi: "Dopo la firma col Milan ho comprato casa ai miei"

09 Ott 2025 - 16:16
© Getty Images

© Getty Images

"Uscito dalla Primavera, il giorno dopo la firma del primo quinquennale col Milan, ero in filiale a firmare il mutuo per comprare la casa ai miei genitori. Il calcio per me non è mai stato solo divertimento". Lo ha raccontato Roberto De Zerbi in una intervista esclusiva al Corriere della Sera. "Ho fatto gli ultimi anni di carriera in Romania, lontano dalla famiglia. Poi ho iniziato ad allenare e mi sono perso l'infanzia e l'adolescenza dei miei figli. Con i giocatori e lo staff cerco un rapporto: se oltre a rispetto e stima c'è anche l'affetto è un mix esplosivo", aggiunge l'allenatore del Marsiglia. "Chi devo ringraziare? Tante persone. Da mio padre che mi ha portato allo stadio, a mia mamma laureata in Lettere che mi ha obbligato a studiare. Poi il Milan. E da allenatore, tutti i miei giocatori", ha concluso De Zerbi.

L'esordio di Buffon Jr

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

La prova della DS N°4

Lo sciagurato David

Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

Rafa Leao nel mirino

La rincorsa del Milan

Napoli e infortuni

Roma, Friedkin e Gasp

Lautaro riposa meno

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

L'esordio di Buffon Jr

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

La Roma sogna con Gasperini

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Rabiot senza limiti

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

