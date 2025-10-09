Marsiglia, De Zerbi: "Dopo la firma col Milan ho comprato casa ai miei"

"Uscito dalla Primavera, il giorno dopo la firma del primo quinquennale col Milan, ero in filiale a firmare il mutuo per comprare la casa ai miei genitori. Il calcio per me non è mai stato solo divertimento". Lo ha raccontato Roberto De Zerbi in una intervista esclusiva al Corriere della Sera. "Ho fatto gli ultimi anni di carriera in Romania, lontano dalla famiglia. Poi ho iniziato ad allenare e mi sono perso l'infanzia e l'adolescenza dei miei figli. Con i giocatori e lo staff cerco un rapporto: se oltre a rispetto e stima c'è anche l'affetto è un mix esplosivo", aggiunge l'allenatore del Marsiglia. "Chi devo ringraziare? Tante persone. Da mio padre che mi ha portato allo stadio, a mia mamma laureata in Lettere che mi ha obbligato a studiare. Poi il Milan. E da allenatore, tutti i miei giocatori", ha concluso De Zerbi.