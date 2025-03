Marocchino: "Motta un po' ostinato ma non ha colpe eccessive"

"Motta non ha a disposizione una rosa competitiva come le prime tre, è al livello del mucchio selvaggio per la zona Champions. Non ha una colpa eccessiva, sicuramente è un po' ostinato. Quando ho visto nella ripresa Koopmeiners a destra per non cambiare modulo, ci sono rimasto un po' male. Mi sono messo nei panni del giocatore, già demoralizzato perché non riesce a esprimere il suo potenziale, in più relegato a esterno in un ruolo suo. Il modulo non è che deve essere sempre lo stesso a oltranza". Così Domenico Marocchino, doppio ex di Juve e Atalanta, ospite di Radio Anch'io su Rai Radio 1, sul tracollo bianconero dopo il netto 0-4 subìto ieri sera allo Stadium contro la squadra di Gasperini. "Invece di architetti, bisogna essere dottori. E la diagnosi sulla Juve di Allegri dell'anno scorso non è stata centrata bene. Si pensava che potessero bastare delle aspirine, invece ci volevano degli antibiotici. C'è una bella differenza tra la Juve di Allegri e quella di Thiago Motta - ha aggiunto - Prima della partita, ho detto che Juve-Atalanta sembrava fanti contro bersaglieri. La Juve va avanti a piccoli passi, ogni tanto trova delle buche come quella di ieri sera, cade dentro, e poi fa il piccolo passo la partita successiva. Il problema sostanziale sta nella valutazione di base. Ci sono state delle valutazioni troppo rapide e poco ragionate a freddo".