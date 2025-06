Mario Kovacevic primo allenatore della Dinamo Zagabria targata Boban

Zvonimir Boban ha scelto Mario Kovacevic per la panchina della Dinamo Zagabria. Il nuovo presidente del più titolato club della Croazia ha deciso di puntare sull'ormai ex tecnico dello Slaven Belupo (5° posto nel campionato croato e finalista in coppa nazionale). In passato l'allenatore cinquantenne ha guidato anche il Varazdin. La Dinamo inizierà la prossima stagione con l'obiettivo di tornare a vincere il campionato dopo aver abdicato al Rijeka nel 2023 /2024 e di ben figurare in Europa League, dove partirà già dalla League Phase.