Roberto Mancini crede nel rilancio della Sampdoria: "C'era possibilità di salvarsi, ora bisogna ripartire dai tifosi"

"Noi ex abbiamo questo amore perché abbiamo dato tutto, e ricevuto tanto, per questa maglia. È chiaro che il nostro è un amore incondizionato come quello dei tifosi e la speranza è che vada sempre bene. Adesso la situazione sicuramente è abbastanza difficile - ha aggiunto Mancini -. Sicuramente il campionato ha dato dei verdetti e vanno accettati, poi dopo quello che accadrà per questioni extracalcistiche non saprei come andrà a finire, se la Samp avrà questa opportunità di giocare lo spareggio. Spero che questa volta faccia un po' meglio. Inizio giugno è fra dieci giorni, la Sampdoria si sta allenando e non credo ci siano problemi se dovrà giocare i play out".