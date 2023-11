Magie da centrocampo: da Maradona a Dimarco passando per Recoba

PERLE DALLA DISTANZA

La prodezza dell'esterno dell'Inter col Frosinone ricorda tante altre reti da lontano

Inter, gol alla Recoba per Dimarco contro il Frosinone

















































Il calcio è un gioco di squadra, ma i colpi dei campioni, spesso, sono quelli che fanno la differenza. Magie indimenticabili che lasciano il segno e che rimangono impresse indelebilmente nella storia del pallone. Come il gol di Dimarco contro il Frosinone. Un numero d'alta scuola dalla distanza che ha subito riportato alla memoria non solo la rete di Alvaro Recoba del 25 gennaio del 1998 contro l'Empoli, ma anche altri grandi gol da centrocampo. Reti pazzesche che vale la pena rispolverare insieme riavvolgendo il nastro dei ricordi.

Parlando di gol incredibili dalla distanza è impossibile non citare il sigillo firmato da Diego Maradona in Napoli-Verona nella stagione '85/'86. Una pennellata che beffa il malcapitato Giuliani e fa esplodere l'allora San Paolo. Stesso discorso per Fabio Quagliarella, specialista di reti spettacolari e autore in particolare di un meraviglioso gol da centrocampo nel 2007 durante Chievo-Sampdoria. Perla che ricorda la prodezza realizzata da Dejan Stankovic in Champions League il 5 gennaio 2011 contro lo Schalke 04 e che il serbo ha poi ripetuto nel 2009 contro il Genoa. Parlando sempre di eurogol dalla distanza, una citazione particolare poi la merita Alessandro Florenzi, che nel 2015 si prese la scena davanti a Messi & Co. in un Roma-Barcellona segnando una rete incredibile da centrocampo.

Ma non è tutto qui. All'elenco dei bomber da lontano, infatti, vanno aggiunti anche altri grandi firme. Nel 2009 Giuseppe Mascara realizzò un numero indimenticabile dalla distanza nel derby Palermo-Catania, poi nella stagione 2010/2011 Michele Marcolini piazzò la palla di sinistro sotto la traversa da centrocampo durante Chievo-Bologna. Gol che nella stagione 2012/2013 "ispirarono" le capacità balistiche di Fabrizio Miccoli dalla distanza in Palermo-Chievo e che invece la scorsa stagione Cristiano Biraghi ha emulato in maniera leggermente diversa segnando su punizione da dietro la linea di centrocampo. Reti incredibili che ora il numero di Dimarco hanno riportato a galla.