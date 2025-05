Lucio ancora in terapia intensiva dopo l'incidente: sui social la prima foto con la moglie

L'ex calciatore della nazionale brasiliana Lúcio, di 47 anni, ha riportato ustioni sul 18% del corpo ed è stato sottoposto a due interventi chirurgici in seguito a un incidente domestico con un camino ecologico: lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'atleta. L'ex difensore dell'Inter ed ex capitano della 'Selecao' è ricoverato in un ospedale privato di Brasilia. Sui social, Lucio ha pubblicato una foto insieme alla moglie Marília Forgiarini mentre cammina lungo un corridoio dell'ospedale con le braccia e le gambe fasciate. Secondo gli ultimi aggiornamenti del suo ufficio stampa, le sue condizioni di salute sono stabili e rimane ricoverato in terapia intensiva.