Locatelli: "Potevamo fare di più, ma è un buon punto"

Manuel Locatelli ha analizzato il pareggio contro l'Aston Villa dopo il triplice fischio. "Si poteva fare di più perché noi puntiamo sempre a vincere - ha detto il centrocampista della Juve -. E' chiaro che non vogliamo alibi, non vogliamo scuse, noi andiamo in campo, cerchiamo di dare tutto per questa maglia. E' questo che dobbiamo fare, poi se andiamo ad analizzare la partita sicuramente potevamo fare di più, ma credo sia un buon punto su un campo difficile".