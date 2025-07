Liverpool, “Diogo Jota forever”: ultimo omaggio da brividi dei Reds

Questo è l’ennesimo gesto del Liverpool per ricordare Diogo Jota, dopo aver ritirato negli scorsi giorni la maglia numero 20. "Diogo Jota è immortalato per sempre come il numero 20 del Liverpool Football Club - scrive il club inglese sul proprio sito ufficiale - In mezzo all'immensa dimostrazione d'amore per Jota, scomparso insieme al fratello André Silva nella tragedia, il club ha confermato il ritiro della sua maglia da tutte le sue squadre e per l'eternità. Come spesso dicevano i suoi sostenitori, il suo nome era Diogo e ci ha portato alla vittoria. Sarà sempre il nostro numero 20”. Nei giorni scorsi ci sono state anche le parole del tecnico del Liverpool Arne Slot: “Lo porteremo sempre con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri, ovunque andremo. In qualsiasi momento saremo qui, lo porteremo con noi soprattutto nei momenti difficili”.