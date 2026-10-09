Forbes fa i conti in tasca a Messi: guadagni per 1,6 miliardi di euro

Il portafoglio commerciale della Pulga è vastissimo e ulteriormente potenziato dalla visibilità offerta dagli Stati Uniti: ci sono il contratto a vita siglato nel 2017 con Adidas (brand di cui è testimonial dal 2006) e la compartecipazione ai ricavi degli abbonamenti streaming di Apple TV legati alla MLS e poi ci sono le attività imprenditoriali.