Ligue 1: Psg ripreso al 96’ dal Reims, cade il Lille di Fonseca, bene il Lione

FRANCIA

Balogun trova l'1-1 in extremis e gela il Parco dei Principi. La squadra di Blanc supera 2-0 l’Ajaccio. Vincono Tolosa e Montpellier

© afp Nella 20a giornata di Ligue 1 il Psg pareggia in casa 1-1 contro il Reims e resta a +3 sul Lens. Balogun risponde allo scadere a Neymar. Il Nizza vince 1-0 in casa contro il Lille, mentre il Lione supera per 2-0 l’Ajaccio in trasferta. Tre punti importanti fuori casa anche per il Tolosa, che rimonta per 2-1 lo Strasburgo. Il Montpellier respira, vittorioso 2-0 in casa dell’Auxerre, il Brest stende l’Angers 4-0, Clermont-Nantes termina 0-0.

PSG-REIMS 1-1

Beffato allo scadere il Paris Saint-Germain, ripreso 1-1 dal Reims. La squadra di Galtier gioca un primo tempo in sordina, senza spingere eccessivamente. Gli ospiti affrontano la partita a viso aperto, non si lasciano spaventare e diventano pericolosi cercando Balogun con insistenza. Nella ripresa i parigini sbloccano il risultato: al 51’ Messi calcia dal limite dell’area, con il pallone che viene deviato e finisce tra i piedi di Neymar. Il brasiliano mette a sedere Diouf e con un tocco sotto ravvicinato fa 1-0. Otto minuti più tardi Mbappé e compagni restano in inferiorità numerica, per via dell’espulsione diretta di Marco Verratti (brutto intervento con il piede a martello su Ito). Paradossalmente i padroni di casa trovano maggiori spazi e ripartenze in dieci uomini, sfiorando il pareggio con Messi a dieci minuti dal termine. Il Reims tenta il forcing finale e allo scadere riesce a sfondare: al 96’, sul rinvio di Donnarumma, Doumbia vince il contrasto aereo e lancia Balogun, che dribbla il portiere italiano e gela il Parco dei Principi segnando l’1-1 finale. Beffa per il Psg che guadagna un punto e resta a +3 sul Lens (48 punti totali per i parigini). Will Still resta imbattuto da quando siede sulla panchina del Reims e sale a 26 punti.



NIZZA-LILLE 1-0

Il Nizza trionfa in casa contro il Lille di Paulo Fonseca, all’Allianz Riviera finisce 1-0. Partita molto divertente, con tanti ribaltamenti di fronte ed occasioni da una parte e dall’altra. I padroni di casa partono meglio e dopo la mezzora trovano il vantaggio. Al 34’ Laborde spazza via un pallone dalla sua metà campo, Cabella pasticcia clamorosamente lanciando di fatto in campo aperto il suo avversario Bouanani, che davanti a Chevalier appoggia per Laborde stesso che mette il pallone in rete con il mancino. Gli ospiti tentano la reazione e nella ripresa cercano il pareggio con insistenza, ma devono fare i conti con un super Schmeichel, vera e propria saracinesca nel finale. Finisce 1-0, con gli aquilotti che salgono a 28 punti in classifica. Resta a 34 il Lille.



CLERMONT-NANTES 0-0

Grande occasione sprecata per il Clermont, fermato in casa 0-0 dal Nantes. Partita bloccata, fisica, a tratti nervosa. I padroni di casa giocano meglio e tengono il possesso palla a lunghi tratti nel corso della gara (quasi il 60%), ma faticano a farsi vedere dalle parti di Lafont. I canarini indirizzano la partita sul piano fisico (23 falli contro i 9 dei rossoblù), Girotto e Castelletto alzano il muro nella ripresa, impedendo alla squadra di Gastien di calciare in porta. La partita termina a reti bianche, con le due squadre che si dividono la posta in palio (29 punti per il Clermont, 22 per il Nantes).



AJACCIO-LIONE 0-2

Il Lione vince 2-0 in casa dell’Ajaccio. L’OL passa in vantaggio al 20’ con il piattone di destro di Lepenant, servito da Barcola dopo un’azione personale sulla sinistra di egregia fattura. I corsi non escono dalla partita, creando svariate occasioni da gol nel finale del primo tempo. In apertura di ripresa ci pensa il palo a salvare gli ospiti, colpito al 51’ da Belaili. La squadra di Blanc soffre, tenuta a galla in un paio di occasioni dal portiere Lopes, ma riesce a trovare il 2-0 che chiude la partita con Lacazette. L’attaccante ex Arsenal insacca da pochi passi sul passaggio di Tagliafico, al minuto 71. Rete del ko, con la squadra di Pantaloni che molla la presa nel finale. Finisce 2-0, con l’Ajaccio che resta a 15 punti, in piena lotta per non retrocedere. Il Lione sale a quota 28 punti.



STRASBURGO-TOLOSA 1-2

Tre punti importanti per il Tolosa, vittorioso a Strasburgo per 2-1. I padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Kevin Gameiro, che si invola verso la porta avversaria, mette a sedere Dupé e conclude a rete con il destro. Cinque minuti più tardi però arriva il pareggio ospite, con Dallinga che spara con il destro sotto la traversa. Il gol del pari spegne l’undici di Le Scornet, che rischia di subire il raddoppio nella seconda metà della prima frazione. La rimonta dei biancoviola è completa al 51’, sempre con Dallinga, che finalizza di testa sul cross dalla sinistra di Ratao. Lo Strasburgo non ci sta e prova tiepidamente a recuperare, ma nel finale Gameiro perde la testa rifilando un calcio da dietro a un avversario, facendosi espellere. Finisce 2-1 per il Tolosa, che sale a 26 punti. Fermo a 15 lo Strasburgo.



AUXERRE-MONTPELLIER 0-2

Rialza la testa il Montpellier, che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. In casa dell’Auxerre finisce 2-0. La squadra di Pelissier è sfortunata nel primo tempo, dove tiene il pallino del gioco e colpisce anche un palo con Isaak Touré al 10’. Nella ripresa inizia lo show di Mavididi: l’esterno inglese porta in vantaggio gli ospiti al 62’ con un’azione personale dalla destra conclusa con una gran botta sotto la traversa. Diciotto minuti più tardi (80’), parte in contropiede e segna con il destro il 2-0 che chiude di fatto la partita. Nel finale Birama Touré sbaglia il rigore del possibile 2-1. Vince 2-0 il Montpellier, che sale a 20 punti allontanandosi dalla zona retrocessione, in cui resta pienamente l’Auxerre (13 punti).



BREST-ANGERS 4-0

Finisce in goleada la sfida tra Brest e Angers, il risultato finale è di 4-0. I padroni di casa mettono in chiaro le cose già nel primo quarto d’ora, passando in vantaggio al 14’ con il gran colpo di testa di Le Douaron sul cross dalla destra di Honorat. Venti minuti più tardi arriva il raddoppio, sempre su iniziativa di Honorat che con un altro cross trova Mounié: Bernardoni respinge la prima conclusione, ma non può nulla sul secondo tentativo dell’attaccante del Benin. Nella ripresa il canovaccio è analogo, con i “pirati” che dilagano al minuto 59: questa volta è Le Douaron che accomoda dentro l’area per la conclusione di Honorat, che fa 3-0. Gli ospiti non reagiscono, rimanendo spenti per tutti i novanta minuti, e all’84’ Lees Melou arrotonda il risultato con un tiro balistico dal limite dell’area di prima intenzione. Finisce 4-0 per il Brest, che sale a 18 punti in classifica. Rimane all’ultimo posto l’Angers, fermo a quota 8.



Enrico Boiani