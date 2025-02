Netta vittoria per 5-1 dell'Olympique Marsiglia contro il Saint-Etienne, nella 22esima giornata della Ligue 1. Per la squadra di De Zerbi a segno Gouiri (doppietta), Greenwood, Murilo e l'ex Juventus Rabiot. Per gli ospiti nel finale gol della bandiera di Stassin. Con questo successo il Marsiglia si porta a 46 punti, a -7 dalla capolista Psg che stasera farà visita al Tolosa.