Quella di ieri è una serata da dimenticare presto per il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Juventus in Champions League. I tedeschi non solo hanno perso la partita contro la Lokomotiv Mosca, ma anche uno dei propri principali talenti. Nella sconfitta interna per 1-2 si è infatti fermato Leon Bailey. Il giamaicano classe 1997 ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Secondo la 'Bild', lo stop dovrebbe essere di un mese. Non ci sarà quindi nella prossima sfida di Champions League, contro la Juventus all'Allianz Stadium.