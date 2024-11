LEGA SERIE A, INTEGRITY TOUR 2024/2025 FA TAPPA A VERONA

Il Team e Club Manager della Prima squadra gialloblù, Sandro Mazzola, si è espresso così al termine del workshop: "Come ogni anno questo è un incontro molto importante e interessante. Bisogna sensibilizzare tutti gli atleti sui rischi del match fixing, soprattutto i più giovani. Dobbiamo essere noi, squadre sportive e giocatori professionisti, a dare il buon esempio a tutti gli altri, perché nel calcio, come in tutti gli sport, i risultati si ottengono solo con il lavoro, il sacrificio e la passione. Da parte della società e della squadra un vero ringraziamento va rivolto alla Lega Serie A, a Sportradar e all'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per aver organizzato questo workshop".