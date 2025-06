Lega Serie A, ecco docufilm su campionato 'The great race'

Lega Serie A presenta il docufilm 'The Great Race - Photo Finish Scudetto' una nuova produzione originale firmata Lega, realizzata interamente presso il suo quartier generale, l'Ibc di Lissone, per raccontare il campionato che si è appena concluso con il successo de Napoli. Il documentario, è disponibile dalle 14 di lunedì 9 giugno. "La Serie A Enilive 2024/25 è stata una delle stagioni più emozionanti degli ultimi anni, con una corsa Scudetto combattuta fino all'ultimo e continui ribaltamenti. Abbiamo voluto raccontare questa avventura con un linguaggio nuovo, visivo, potente: una metafora motoristica che trasforma il campionato in una gara di kart, dove ogni punto conquistato è un sorpasso, ogni errore un'occasione persa, e ogni curva una svolta decisiva - ha spiegato l'Amministratore Delegato della Serie A Luigi De Siervo -"The Great Race - Photo Finish Scudetto" è una produzione originale della Lega Serie A che valorizza l'intero arco narrativo della stagione, esaltando non solo la squadra vincitrice, ma anche la tensione, la passione e l'imprevedibilità che rendono unico il nostro calcio. Un racconto fatto di immagini ed emozioni, che restituisce l'autenticità di una stagione intensa e coinvolgente. Un progetto che testimonia l'impegno della Lega Serie A nel raccontare e promuovere al meglio il calcio italiano."