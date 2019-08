Il Lecce prova a smaltire la batosta rimediata contro l'Inter nella gara di esordio del campionato di serie A. Rientrati in Salento nella prima mattinata di oggi da Milano, i giallorossi si sono ritrovati subito sul campo dell'Acaya Golf Resort per una seduta d'allenamento, in vista della gara casalinga di domenica prossima contro il Verona. Il tecnico Fabio Liverani ha fatto svolgere un lavoro di scarico ai calciatori impegnati nella gara di ieri, mentre gli altri si sono allenati regolarmente. Assente l'infortunato Meccariello, hanno continuato a svolgere un programma di lavoro differenziato Fiamozzi e Lo Faso. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento, a porte chiuse. Per l'esordio casalingo contro il Verona è scontata l'assenza dell'attaccante Farias che, espulso nella gara contro l'Inter, sarà appiedato dal giudice sportivo.