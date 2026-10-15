Lecce, recuperato Stulic per l'Udinese

Prosegue a pieno regime il lavoro del Lecce in vista dell'impegno di domenica all'ora di pranzo sul campo dell'Udinese. Allenamento pomeridiano sul terreno dello stadio di Via del Mare, con gli uomini del tecnico Di Francesco che sono stati impegnati in attivazione tecnica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partita a tema. L'attaccante serbo Stulic è tornato a lavorare in gruppo, superando i problemi fisici che lo avevano bloccato nell'immediata vigilia della gara contro il Bologna. Contro i friulani il tecnico pescarese, oltre che su Stulic, nel reparto offensivo potrà contare anche su Esteban e Guebbels. Di contro hanno svolto un lavoro personalizzato, e difficilmente recuperabili per domenica, Berisha e Scott. Situazione ancora incerta per Ilic, alle prese con un lesione al retto femorale della coscia sinistra: per lui solo cure fisioterapiche, e rientro in campo ancora lontano. Domattina nuova seduta di allenamento sempre sul manto erboso di Via del Mare.