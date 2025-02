Lecce, Giampaolo: "Si può far meglio, ma la squadra ha dato tutto".

Marco Giampaolo ha commentato così il ko del suo Lecce a Firenze: "In alcuni momenti la Fiorentina ci ha lasciato costruire e ci ha aspettati, soprattutto nel primo tempo in cui potevamo fare qualcosa in più - la sua analisi a Dazn -. Ma ritengo che avevamo preso bene le misure, la squadra era messa bene in campo, poi hanno fatto un gran gol. Il Lecce c'era e nell'intervallo ho detto alla squadra che non esisteva che perdessimo, per infondere coraggio perché avevo visto che la squadra c'era e ha giocato meglio rispetto ad altre trasferte. Poi devi cercare di fare gol e costruire azioni importanti. Si può sempre fare meglio ma onestamente la squadra ha dato tutto. Se è mancato un po' di contropiede? Sì, è vero. Fa parte anche delle caratteristiche e della visione di gioco in quel momento. È un aspetto che dobbiamo migliorare e in allenamento lavoriamo per quello. Sono momenti che vanno interpretati. Il gol divorato da Veiga? Ora non è il momento di soffermarsi sugli episodi. Dobbiamo restare una squadra solida e bisogna cercare di migliorarsi".