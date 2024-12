Lecce, Giampaolo: "La Roma è stata superiore"

“La Roma è stata semplicemente superiore. La sua qualità tecnica ci ha creato problemi, quando abbiamo avuto la possibilità di ripartire siamo stati un po’ sporchi. Loro sanno giocare e sono stati superiori. Portiamo a casa questa sconfitta e ci rifletteremo sopra”. Così il tecnico del Lecce, Giampaolo, dopo il ko dell'Olimpico: "Il problema è Gaspar. La sconfitta può rientrare nell’ordine delle cose ma l’aver perso o perdere un giocatore è la cosa che diventa un problema. Banda ne avrà forse per tre mesi, Gallo in tre settimane. Gaspar dovrà fare accertamenti domani e in qualche modo dobbiamo riattrezzarci visto che perdiamo un giocatore importante".