Lecce, Giampaolo: "La partita migliore e più difficile del Lecce"

"Abbiamo fatto statisticamente la miglior partita però non si è tramutata in pericolosità offensiva. Abbiamo fatto tante cose fatte bene, era la partita più difficile perché oggi la partita la dovevi fare per vincere, e credo sia stata la migliore del Lecce". Così a Dazn il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dopo il pareggio casalingo con il Genoa. "Il Genoa è una squadra pericolosa, come dimostrano le ultime trasferte dei rossoblù. Non sono preoccupato, è solo che questa supremazia non è stata concreta. La squadra si è assunta dei rischi ma le occasioni però non sono state concrete", ha aggiunto.