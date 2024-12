Lecce, Giampaolo: "A Como servirà una gara superlativa"

Chiudere nel migliore dei modi il 2024, che ha registrato la seconda salvezza consecutiva in A, e proiettarsi con energie positive nell'anno che sta per sorgere. Il Lecce di Marco Giampaolo vola a Como, in una sfida delicata e che potrebbe dire tanto in chiave salvezza per entrambe le compagini. Il tecnico dei giallorossi, nell'ultima conferenza dell'anno solare, inquadra così la gara: "Il Como è una tra le poche squadre che gioca un calcio quasi razionale, ha idee molto chiare e dispone di una formazione con gradi abilità tecniche, in ci tutti sanno giocare a calcio. Insomma è una compagine che può mettere in difficoltà chiunque, una squadra che alla lunga centrerà poco con la lotta salvezza. Dalla nostra servirà una partita superlativa per fare risultato". Una gara in cui, ancora una volta, è l'emergenza difesa a farla da padrona, con Guilbert squalificato e Gallo tornato disponibile dopo un mese. "Sarà necessario - taglia corto il tecnico del Lecce - andare a raschiare il fondo del barile, non esistono altri discorsi da fare. Al momento ho solo due difensori (Jean e Baschirotto), domani qualcuno dovrà fare sacrifici, e dobbiamo anche essere fortunati che non accada nulla. Confido nello spirito rognoso del Lecce, nella voglia di andare a fare una partita straordinaria per conquistare un risultato positivo. Il resto non conta e non cerco alibi, dispongo di una rosa competitiva per vivere o morire, parlando sempre in gergo sportivo". Alle annunciate defezioni se ne aggiunge una dell'ultimo minuto, con Berisha ai box per una contrattura: "Abbiamo - spiega Giampaolo - Pierret, Ramadani o Kaba. Farò una scelta in base alle caratteristiche generali, ma siamo in una situazione che dobbiamo affrontare". La prima di un mini ciclo (Genoa ed Empoli) che potrebbe dire tanto in chiave salvezza: "Giochiamo una gara alla volta, ora - ammette l'allenatore - abbiamo tutti scontri diretti, con squadre che si trovano sul lato destro della classifica. Siamo in un momento cruciale da qui al prossimo mese, che potrà determinare qualcosa per il futuro: sono gare importanti che possono spostare gli equilibri, e le abbiamo una dietro l'altra".