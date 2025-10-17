Logo SportMediaset

Calcio

Lecce, Di Francesco: "Con il Sassuolo per la seconda vittoria"

17 Ott 2025 - 19:45
© Getty Images

Centrare il primo successo interno del campionato e proseguire nella corsa verso posizioni di classifica più tranquille. Il Lecce di Eusebio Di Francesco è atteso al Via del Mare dalla sfida contro il Sassuolo, alla ricerca di conferme e di punti. Il tecnico giallorosso, ex sulla panchina dei neroverdi, inquadra così il match: "So la partita che vogliamo fare noi - esordisce nella conferenza della vigilia, non so quella che intenderanno fare gli avversari. Spirito, atteggiamento e umiltà di squadra sono elementi che dobbiamo mantenere, cercando di tener corta la squadra. Loro verranno qui a cercare la terza vittoria, di contro noi vogliamo raggiungere il nostro secondo successo. Sarà necessario avere comportamenti giusti, tenendo bene a mente il concetto di lotta e spirito di squadra. È un messaggio questo che intendo far passare non solo alla squadra, ma anche alla gente di Lecce".

Il successo di Parma sembra aver riportato un po' di tranquillità, ma il tecnico tiene alta la guardia: "Sicuramente abbiamo avuto una crescita - prosegue Di Francesco, ma abbiamo ancora tante cose da migliorare. Dobbiamo essere bravi noi a essere meno tifosi, e a continuare a concentrarci sul lavoro". Uno sprone a Francesco Camarda: "Mi auguro che mantenga un po' di spensieratezza, e che viva al meglio questo momento, non soffermandosi sugli errori. Lui e Stulic sono stimolati dal ballottaggio, ed entrambi spingono per fare sempre meglio". E un passaggio sulla sua esperienza sulla panchina del Sassuolo: "Ci siamo affrontati in diverse occasioni, lì ho tanti amici ma di mezzo c'è la gara. Abbiamo passato grandi momenti e avuto grandi gioie, mi auguro di replicare gli stessi successi anche qui", conclude Di Francesco. 

