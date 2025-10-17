Lecce, Di Francesco: "Con il Sassuolo per la seconda vittoria"

Il successo di Parma sembra aver riportato un po' di tranquillità, ma il tecnico tiene alta la guardia: "Sicuramente abbiamo avuto una crescita - prosegue Di Francesco, ma abbiamo ancora tante cose da migliorare. Dobbiamo essere bravi noi a essere meno tifosi, e a continuare a concentrarci sul lavoro". Uno sprone a Francesco Camarda: "Mi auguro che mantenga un po' di spensieratezza, e che viva al meglio questo momento, non soffermandosi sugli errori. Lui e Stulic sono stimolati dal ballottaggio, ed entrambi spingono per fare sempre meglio". E un passaggio sulla sua esperienza sulla panchina del Sassuolo: "Ci siamo affrontati in diverse occasioni, lì ho tanti amici ma di mezzo c'è la gara. Abbiamo passato grandi momenti e avuto grandi gioie, mi auguro di replicare gli stessi successi anche qui", conclude Di Francesco.