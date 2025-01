Leao, Maignan e altri nove: il Milan di Sergio Conceiçao deve ripartire da qui

Oggi il Milan è Leao, Maignan e altri nove. Magari non a caso, ma altri nove. Che facciano il loro dovere. Fonseca aveva detto “non me ne frega nulla dei nomi, se uno deve restare fuori, resta fuori”. Errore che non verrà ripetuto dal suo successore, autodefinitosi “né bello né simpatico” ma decisamente abituato a centrare grandi risultati. Uno dei motivi che avevano portato alla scelta di Fonseca per la panchina del Milan era la tacita connivenza alla logica del “Moneyball”, caratteristica che non sembra appartenere a Sergio Conceiçao, descritto come “infuriato” quando gli è stato detto che stava per essere venduto Tomori, decisissimo ora nel chiedere l’arrivo di un killer da area di rigore come Santiago Gimenez. Per la rimonta-scudetto è sicuramente troppo tardi, ma ai tifosi rossoneri vivere più notti come quella del derby di Supercoppa non dispiacerebbe proprio.