Calcio

Lazio-Roma: bonifiche pre-derby, trovate mazze e aste con viti e lame

21 Set 2025 - 11:08

Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma, in programma alle 12.30 allo stadio Olimpico, la polizia ha sequestrato in piazza Mancini, aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. Il dispositivo di sicurezza è iniziato prima dell'alba, alle 4, quando "un copioso schieramento di contingenti della Forza pubblica" ha sigillato le aree rispettivamente riservate alla tifoseria della Roma e della Lazio. Già dall'alba gruppi di supporter di entrambe le squadre hanno iniziato a popolare l'area di rispetto dell'impianto sportivo, monitorati dalle Forze di polizia. Nel corso delle ore, come di consueto, sono state effettuate bonifiche in tutte le zone vicine allo stadio Olimpico, con particolare attenzione ai giardini prossimi ai luoghi di ritrovo dei tifosi delle due squadre capitoline e nelle zona di piazza Mancini sono stati trovati le mazze e le aste.

