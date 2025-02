Lazio, lesione all'adduttore per Castellanos: rientra dopo la sosta

La Lazio sarà costretta a rinunciare a Valentin Castellanos nelle prossime partite. L'attaccante della squadra biancoceleste, uscito nel primo tempo della sfida al Napoli, ha infatti riportato "una lesione di medio grado a carico dell'adduttore della coscia sinistra", come evidenziato dagli esami clinici e strumentali ai quali si è sottoposto l'attaccante in data odierna. La società biancoceleste, in una nota, ha precisato che l'argentino "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero". Starà fuori circa un mese o poco più: tornerà dopo la sosta.