Lazio, Isaksen: "Solo gol belli? Non mi interessa come segno"

Solo gol belli e pesanti. Gustav Isaksen ha messo la firma al 97esimo sulla vittoria in trasferta della Lazio contro il Viktoria Plzen e ha parlato così nel post partita: "Un gol è un gol. Vorrei fare anche quelli brutti, non mi interessa come segno. Sono contentissimo che stasera sia andata dentro". Poi un passaggio sul salto di qualità che il danese ha fatto negli ultimi mesi: "Sto crescendo molto. Sento la fiducia del mister e della squadra: loro mi aiutano moltissimo e io sono contento di riuscire a ricambiare. Oggi non è stata la mia miglior partita, ma sono contento che il mister non mi abbia cambiato e alla fine ho trovato il gol".