Lazio: Gudmundsson ancora out per la Juve, migliorano Rovella e Marusic

La Lazio, contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma, dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese, infatti, sosterrà nuovi esami nella prossima settimana - martedì è il giorno fissato a meno di imprevisti - e se questi daranno esito positivo "cercheremo di rimetterlo in campo, anche se non subito con il gruppo squadra. Ha avuto un infortunio con la nazionale, una lussazione della spalla ridotta in maniera spontanea, c'è stata una piccola frattura del trochite ma l'obiettivo è riportarlo in campo senza ricorrere alla chirurgia", assicura il medico sociale della Lazio, Pietro Monachino, ai canali ufficiali del club. Ancora ai box anche Rovella e Marusic, il cui recupero "sta andando bene. Abbiamo adottato una linea molto cauta, con entrambi credo che siamo verso la dirittura d'arrivo", ma che potrebbero saltare la sfida alla Juventus. Mentre il recupero di Cancellieri che "ha avuto una brutta ferita", prosegue e, assicura il medico biancoceleste, "prevediamo di riportarlo in gruppo la settimana prossima".