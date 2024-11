LAZIO, BARONI: "ROMPERE RETAGGIO, AL GIOVANE VA CREATO PERCORSO"

"I giovani? Noi dobbiamo rompere questo retaggio. Se guardiamo al calcio intorno a noi, a livello europeo, si trovano giocatori giovanissimi. Al giovane va creato un percorso, alla Lazio si è cambiato molto salutando giocatori che hanno fatto la storia, giocatori importanti per quello che hanno dato". Così il tecnico della Lazio, Marco Baroni, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch'io Sport. "C'è stato un ricambio generazionale, alla Lazio abbiamo puntato su dei giovani con talento ed è compito mio dargli fiducia e posso farlo solo andando in campo, perché le parole non bastano. Loro dovranno essere veloci perché nel calcio non c'è tempo, ma con l'aiuto della squadra possono fare questa crescita esponenziale, perché hanno anche la fiducia del tecnico, della società e dei tifosi", ha aggiunto