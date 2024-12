Lancia accendino contro il pullman della Roma, Daspo per romanista

Due Daspo della durata di un anno sono stati notificati dalla Polizia di Stato al termine della partita di Serie A Como-Roma, disputata ieri pomeriggio allo stadio Sinigaglia di Como e terminata con la vittoria dei lariani per 2-0. Uno dei provvedimenti è stato emesso nei confronti di un 24enne romano, domiciliato all'estero, sorpreso dagli agenti mentre scagliava un accendino contro il pullman della Roma che stava lasciando lo stadio dopo la partita. Immediatamente fermato, è stato accompagnato in Questura e identificato e, dopo le formalità, gli è stato notificato il Daspo della durata di 1 anno a partire da ieri. L'altro Daspo è stato emesso nei confronti di un 19enne svizzero residente a Biasca nel Canton Ticino, che ha assistito alla partita nel settore distinti. Al fischio finale ha scavalcato la recinzione che separa gli spalti dal campo di gioco invadendolo, ma è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza interna dello stadio, che lo hanno indicato ai poliziotti in servizio. Il 19enne è stato identificato e portato in Questura, dove gli è stato notificato subito il Daspo della durata di 1 anno, vietandogli l'accesso ad ogni impianto e ad ogni tipo di manifestazione sportiva. Allo stadio Sinigaglia erano presenti 9.500 spettatori, di cui 700 sostenitori ospiti. Il servizio di ordine pubblico improntato dal questore di Como, sottolineano dalla Questura, non ha registrato alcuna criticità.