La Lazio risponde a Mourinho sui social: "Questo è rigore pure su Marte"

© twitter

Josè Mourinho lo ha definito "rigore da Var", ma in casa Lazio ci sono idee ben diverse in merito al penalty che ha regalato il derby di Coppa Italia ai biancocelesti. Huijsen stende Castellanos a inizio ripresa, poi Zaccagni è letale dal dischetto: l'episodio, tra i mille accadimenti della stracittadina, non è passato affatto inosservato. "Questo è rigore pure su Marte" la risposta della Lazio allo Special One su Twitter, con tanto di foto allegata: nello scatto è evidente il calcio del giovane difensore sul bomber di Sarri. Un tweet che alimenterà discussioni e rivalità. Anche Valentin Castellanos ha voluto scherzare. "Che vittoria nel derby di Roma! Grazie Laziali 'Rigore moderno'", ha scritto su X.