La FIGC celebra 11 anni di Nazionale di Demetrio Albertini

E se il Milan ha rappresentato tutta la sua vita calcistica, la Nazionale è una maglia che non si è più tolto di dosso: "Con l'Italia ho iniziato con la Nazionale Under 15, ho fatto tutta la trafila vincendo l'Europeo Under 21 nel 1992 (in una squadra in cui giocavano Antonioli, Peruzzi, Muzzi, Corini, Favalli e Dino Baggio fra gli altri, ndr) e poi per 11 anni ho giocato con quella maggiore. Anche come dirigente sono rimasto legato alla Nazionale, sono più di 30 anni che ho questo rapporto di seconda famiglia con la maglia azzurra". Giocare con l'Italia in quegli anni ha significato non solo gioie, ma anche grandi delusioni, come la finale del '94 persa ai rigori col Brasile (Albertini segnò il suo tiro dagli 11 metri) e quell'EURO 2000 sfuggito per il golden gol di Trezeguet: "Sono state due sconfitte importanti, ma cerco sempre di guardare il lato positivo delle cose e anche solo essere arrivati in finale mi rende orgoglioso. Da dirigente ero invece presente al Mondiale del 2006, così come quando vincemmo la medaglia di bronzo in Confederation Cup nel 2013 e in quel secondo posto a EURO 2012".