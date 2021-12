La classifica dei migliori allenatori: per FourFourTwo solo Conte insidia i big della Premier

Fine anno, tempo di bilanci e di classifiche. Miglior squadra, miglior attaccante, meglio centrocampista e via così. Tra le tante stilate ci sono quelle del prestigioso magazine inglese FourFourTwo che sempre dividono e fanno discutere. Anche per il 2021 è così per la classifica dei migliori allenatori al mondo. In testa chi c'è? Beh, nonostante il ko nella finale di Champions Pep Guardiola (City) precede Tuchel (Germania), in un podio tutto targato Premier con Klopp (Liverpool) al terzo posto. Ma subito dietro Antonio Conte, chiaramente per quello fatto con l'Inter ma oggi anche lui in Inghilterra col Tottenham.