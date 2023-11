L'Union Berlino vuol ritrovare la vittoria: "Dobbiamo imparare a fare meno errori"

VERSO NAPOLI-UNION

Il tecnico svizzero è intervenuto nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro i partenopei

L'Union Berlino vuole tornare a fare punti. La squadra è reduce da dodici sconfitte consecutive, ma l'occasione per ritrovare la diretta via potrebbe arrivare dal match in Champions League con il Napoli. A confermarlo è l'allenatore Urs Fischer che vuole un cambio di atteggiamento rispetto a quanto visto all'andata dove i tedeschi hanno costruito gioco, ma hanno perso per 1-0: "Dobbiamo imparare a fare meno errori, come nell'ultima partita. Abbiamo creato occasioni, ma con un risultato del genere vuol dire che non abbiamo performato come avremmo voluto".

Il tecnico svizzero non ha nascosto la propria amarezza per un match deciso da un gol di Giacomo Raspadori dopo che l'Union era andata più volte vicina al vantaggio: "All'andata abbiamo fatto una bella partita, con buone occasioni. Loro hanno avuto una chance e hanno fatto gol, è stata sfortuna, ma questo può accadere a grandi livelli. Noi siamo dovuti essere molto coraggiosi per tenere il livello del Napoli e vogliamo farlo anche domani - ha sottolineato Fischer -. Dopo l'ultima partita c'è tanta delusione. Certe sconfitte, nonostante quanto si vada a creare, fanno davvero male. Malgrado ciò ho visto una squadra molto seria e preparata, come sempre, vedremo che tipo di gara sarà domani".

Come confermato in conferenza stampa l'allenatore non avrà a disposizione Danilho Doekhi e András Schäfer, mentre sarà regolarmente presente Josip Juranovic lasciando quindi spazio a Fischer di presentare un undici differente rispetto a quanto già visto: "Se si gioca sempre con gli stessi undici si generano automatismi digeriti più in fretta, quindi diverse dinamiche di gioco vengono esplicate in maniera più agile - ha spiegato l'elvetico -. Dal fischio di inizio i giocatori del Napoli ci presseranno, ci metteranno sotto stress, per loro è una questione di qualificazione. Per noi la questione è diversa, dovremo avere grande coraggio per affrontare il Napoli".