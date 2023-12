L'Inter riposa, solo Bastoni e Pavard al lavoro. Domani i test per De Vrij e Dumfries

INTER

Difesa nerazzurra in emergenza ma il centrale italiano vede il rientro con l'Udinese

© Getty Images Una giornata di riposo per tutti, tranne Bastoni e Pavard. Dopo il successo contro il Napoli, Simone Inzaghi ha concesso 24 ore di libertà alla squadra, fissando la ripresa dei lavori a domani: alla Pinetina si sono però presentati i due difensori nerazzurri, alle prese col recupero dai rispettivi infortuni. Per Bastoni, dopo il problema al polpaccio accusato in Nazionale, è previsto il rientro in gruppo in settimana, così da essere disponibile per il prossimo impegno contro l'Udinese: la cautela è massima, ma le indicazioni sono positive. Discorso diverso per Pavard che, dopo aver tolto il tutore al ginocchio settimana scorsa, necessita di almeno altri quindici giorni di riatletizzazione per ritrovare la condizione. Il francese spinge per accorciare i tempi (oggi sul suo profilo instagram ha postato una foto con una frase presente su un muro di Appiano Gentile, sotto i trofei vinti dai nerazzurri, aggiungendo poi: "Mentalità", in compagnia di due cuori nerazzurri) ma l'emergenza dovuta agli infortuni patiti da De Vrij e Dumfries non muta il programma di recupero stilato dallo staff interista. La duttilità di Carlos Augusto (ottima la sua prestazione da terzo centrale contro il Napoli), la crescente affidabilità di Bisseck e il ritorno di Cuadrado sono da questo punto di vista garanzie importanti per Inzaghi.

Per quanto riguarda più specificatamente De Vrij e Dumfries (risentimento all'adduttore della gamba sinistra per il primo, risentimento ai flessori della coscia sinistra per il secondo) serve ancora un po' di pazienza per fare chiarezza sulle loro condizioni: si attendono infatti notizie più precise nella giornata di domani quando sono state fissate le visite mediche presso la Clinica Humanitas di Rozzano. C'è più ottimismo per Dumfries, la speranza è che si sia fermato per tempo e che non ci sia lesione. Per De Vrij si teme invece uno stop più lungo.