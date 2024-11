L'INTER MIAMI DI MESSI SUBITO FUORI AI PLAYOFF DI MLS

Si ferma al primo turno dai playoff della Eastern Conference di Major League Soccer (Mls) il cammino dell'Inter Miami guidata da Lionel Messi, squadra favorita per la conquista del titolo. La compagine dell'asso argentino aveva dominato la stagione regolare con record di punti ma è stata subito eliminata dall'Atlanta United, che l'ha sconfitta in due delle tre partite della serie (1-2, 2-1 e 3-2), l'ultima la scorsa notte, in casa, allo Chase Stadium di Fort Lauderdale. Miami è andata in vantaggio per prima con Rojas, che ha raccolto una corta respinta del portiere ospite su un tiro di Messi, ma poi ha subito una doppietta del senegalese Thiare che ha permesso ad Atlanta di chiudere il primo tempo in vantaggio. L'argentino ha riequilibrato il risultato al 20' e quindi cercato più volte il gol della vittoria, che però è andata ad Atlanta, dove gioca l'ex atalantino Miranchuk, grazie ad una rete di testa del polacco Slisz.