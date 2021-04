L'appello del sindaco Raggi: "Roma e l'Italia devono ospitare gli Europei"

L'APPELLO

"Una vetrina e un'occasione di ripartenza. M unisco all'appello al Governo di Gravina"

Per non non far saltare la sede di Roma, unica città italiana ad ospitare l'itinerante Euro 2020, scende in campo anche il sindaco, Virginia Raggi. "Gli Europei di calcio sono un appuntamento unico per Roma e per l'intero Paese - si legge in una nota - . E' indispensabile che l'Italia possa ospitare questo grande evento internazionale che rappresenta una vetrina e un'occasione di ripartenza. M unisco all'appello al Governo di Gravina". Getty Images

"La settimana scorsa abbiamo inviato una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per sollecitare il Governo ad ottenere la conferma che questo appuntamento sportivo si tenga a Roma, unica città italiana ad ospitare le partite tra cui quella inaugurale. Riteniamo che vada fatto tutto il possibile affinché un grande evento come questo possa svolgersi in sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari e degli standard richiesti a livello internazionale. Sono sicura che, grazie agli organizzatori e agli sportivi, riusciremo a portare a casa questo risultato - prosegue la nota - Mi unisco pertanto all'appello lanciato oggi al Governo dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, e ringrazio la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che ha assicurato il massimo impegno. Roma e' pronta a lavorare, insieme alla Uefa e alle altre Istituzioni coinvolte, per accogliere le partite degli Europei".

Roma perderà il diritto ad ospitare alcune partite dell'Europeo se, entro venerdì 16 giugno, non offrirà la garanzia di poter ospitare almeno una parte di pubblico all'Olimpico per la partita d'apertura e per le altre gare previste nella Capitale. Secondo l'Ansa, infatti, le assicurazioni sulla presenza di pubblico allo stadio per gli Europei di giugno vanno fornite alla Uefa entro e non oltre venerdì 16 aprile.

