Kroos pronto a tornare in azione: il piano dell'ex Real

Toni Kroos vuole iniziare ufficialmente la carriera da allenatore. Il 36enne ha avviato le pratiche con la Federazione calcistica spagnola per iscriversi a un corso per allenatori ex professionisti. Il tecnico tedesco possiede già un diploma da allenatore che gli consente di lavorare fino al terzo livello, ma gli manca ancora la licenza necessaria per allenare una squadra di prima divisione. Per la stagione 2027-2028 quindi, se tutto filerà liscio, Kroos potrebbe già approdare in una panchina che conta.