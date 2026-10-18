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Spalletti: "Juve lenta e senza idee: difficile dare spiegazioni. Se non ci metti ritmo e cuore..."

L'analisi del tecnico dopo il brutto ko interno con la Lazio: "Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti, parlerò con i singoli giocatori perché serve una reazione"

18 Ott 2026 - 23:31
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Nonostante la squalifica dopo la sfida di Cagliari, al termine della brutta sconfitta per 3-0 contro la Lazio è Luciano Spalletti a prendere la parola in casa Juventus. L'analisi non è semplice perché per l'allenatore è difficile trovare le cause un passo indietro così evidente rispetto anche alla vittoria in Europa League con il Celta Vigo: "È stata una Juventus inferiore, senza il pallino del gioco né idee su dove portare la partita. È anche difficile dare spiegazioni. Dopo la gara di giovedì non abbiamo più fatto niente a livello di allenamento e abbiamo deciso di far recuperare i giocatori con il nostro staff. Ho tentato di cambiare, credo con 6 calciatori nuovi, ma siamo stati lenti sia di gambe sia di testa. Se arrivi tardi sui palloni e non metti ritmo e cuore, poi non ci sono tattiche e sistemi di gioco che possano aiutarti", ha detto Spalletti a Dazn.

Quali possono essere ora i prossimi passi per il tecnico e la sua Juve? "Dobbiamo analizzare la situazione. Siamo stati senza ritmo, senza idee, senza corsa. Fragili anche dal punto di vista di reazione quando perdevamo i duelli. Ci sono stati molti atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Bisogna andare a scavare nel nostro carattere, perché una reazione bisogna farla vedere senza abbandonarsi agli eventi. Il nostro futuro non ce lo giochiamo sulla buona sorte, ma sulla nostra volontà".

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Il bilancio in Serie A parla di 11 punti in 7 partite, uno in meno rispetto al 2025/26: "Abbiamo solo due possibilità: parlare con la squadra e cambiare la metodologia di lavoro. Qualcosa bisogna andare a modificare. Anche io sono rimasto un po' sorpreso di questa prestazione e quindi ci devo pensare bene. Ho sempre cercato condivisione e di coinvolgere i giocatori, parlando con il gruppo per avere un bel rapporto con ognuno. Quello che abbiamo fatto oggi non va assolutamente bene".

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