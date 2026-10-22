Juve-Rennes, le pagelle: Woltemade e Celik all'altezza della situazione, Kolo Muani e Gatti incappano in una serataccia
Compaiono tracce di vero Koopmeiners, Cambiaso non convince nemmeno da terzino sinistrodi Enzo Palladini
© Getty Images
JUVENTUS
Vicario 6 - In una stagione che è iniziata abbastanza male e rischia di andare anche peggio, è uno dei pochi che abbia capito davvero il senso di giocare nella Juventus, Fa quello che può, ma per lui non è una vita facile.
Gatti 5 - Non è da lui la dormita sul gol dell'1-1 di Al Tamari. Eppure la difesa ridisegnata a tre dovrebbe favorire le sue caratteristiche. Nei minuti successivi è in trance agonistica, prima con un colpo di testa costringe Samba a una gran parata, poi si prende un'ammonizione sciocca.
Dal 15' st Nico Gonzalez 6 - Si gode un po' di libertà in giro per il campo e in qualche caso crea pericoli alla difesa avversaria.
Bremer 5,5 - Meno preciso del solito nelle chiusure difensive, forse anche un po' disorientato dall'ennesimo cambiamento di assetto.
Kelly 5,5 - Lo schieramento a tre dovrebbe favorire il suo lancio a lunga gittata e il suo contributo alla costruzione ma tutto questo non si vede.
Dal 36' st Lucumi sv.
Celik 6,5 - Quando gioca sulla destra è tutto un altro Celik. Gli viene tutto più naturale, come l'inserimento che dopo meno di cinque minuti lo porta a segnare l'1-0 con un diagonale perfetto.
Dal 1' st Kalulu 6 - Subito una buona occasione, ma per colpire di testa (fuori) prende una botta, Dopo presidia la fascia destra, forse un po' frastornato.
Douglas Luiz 5,5 - Con questo assetto tattico, deve mettersi al servizio della squadra, lavorare molto sulle marcature preventive, vegliare senza scatenare troppo la creatività. Gli costa cara la "parata" da cui scaturisce il rigore per il 2-1 del Rennes.
Koopmeiners 6 - Qualche traccia di vero Koop, con alcune belle aperture, alcuni cross che potrebbero avere miglior fortuna.
Cambiaso 5 - Torna a fare il terzino sinistro, che dovrebbe essere il suo ruolo naturale, ma non va oltre il compitino e l'appoggio al compagno vicino.
Dal 46' st Alajbegovic sv.
McKennie 6 - Parte come trequartista. Tende a svariare molto sulla fascia destra dove toglie un po' di spazio alle avanzate di Celik. Quando va in mezzo però si fa sentire, come nel doppio tentativo con cui sfiora il gol dopo mezz'ora di gioco.
Kolo Muani 5 - Vorrebbe anche farsi vedere dai compagni di squadra, gira molto sul fronte offensivo. Non tutte le sue iniziative però sono pensate nella maniera giusta, anzi quasi nessuna.
Dal 36' st Boga sv,
Woltemade 6,5 - Chissà se ora è chiaro un po' per tutti che tipo di giocatore è il tedesco. Non un centravanti da area di rigore, ma un fantasista capace di assist strepitosi come quello che porta all'1-0 di Celik. Parte bene ma poi si spegne. Si risveglia a metà del secondo tempo e ha almeno la freddezza di segnare il rigore del 2-2.
Allenatore Spalletti 6 - Prova un po' tutto per raddrizzare questa squadra, alla fine risolve il rebus con i cambii,
RENNES
Samba 6.5; Reynolds 5,5, Ait Budlal 6, Cresswell 6, Rouault 6, Nagida 7; Thomasson 6 (36' st Szymanski sv), Rongier 6, Camara 6; Dia 6,5 (36' st Soumarè sv), Al Tamari 7 (36' st Mayenda sv). Allenatore Haise 6,5.