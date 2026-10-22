EUROPA LEAGUE

Juve-Rennes, le pagelle: Woltemade e Celik all'altezza della situazione, Kolo Muani e Gatti incappano in una serataccia

Compaiono tracce di vero Koopmeiners, Cambiaso non convince nemmeno da terzino sinistro 

di Enzo Palladini
22 Ott 2026 - 20:55
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS 

Vicario 6 - In una stagione che è iniziata abbastanza male e rischia di andare anche peggio, è uno dei pochi che abbia capito davvero il senso di giocare nella Juventus, Fa quello che può, ma per lui non è una vita facile. 

Gatti 5 - Non è da lui la dormita sul gol dell'1-1 di Al Tamari. Eppure la difesa ridisegnata a tre dovrebbe favorire le sue caratteristiche. Nei minuti successivi è in trance agonistica, prima con un colpo di testa costringe Samba a una gran parata, poi si prende un'ammonizione sciocca. 

Dal 15' st Nico Gonzalez 6 - Si gode un po' di libertà in giro per il campo e in qualche caso crea pericoli alla difesa avversaria. 

Bremer 5,5 - Meno preciso del solito nelle chiusure difensive, forse anche un po' disorientato dall'ennesimo cambiamento di assetto. 

Kelly 5,5 - Lo schieramento a tre dovrebbe favorire il suo lancio a lunga gittata e il suo contributo alla costruzione ma tutto questo non si vede. 

Dal 36' st Lucumi sv 

Celik 6,5 - Quando gioca sulla destra è tutto un altro Celik. Gli viene tutto più naturale, come l'inserimento che dopo meno di cinque minuti lo porta a segnare l'1-0 con un diagonale perfetto. 

Dal 1' st Kalulu 6 - Subito una buona occasione, ma per colpire di testa (fuori) prende una botta, Dopo presidia la fascia destra, forse un po' frastornato. 

Douglas Luiz 5,5 - Con questo assetto tattico, deve mettersi al servizio della squadra, lavorare molto sulle marcature preventive, vegliare senza scatenare troppo la creatività. Gli costa cara la "parata" da cui scaturisce il rigore per il 2-1 del Rennes. 

Koopmeiners 6 - Qualche traccia di vero Koop, con alcune belle aperture, alcuni cross che potrebbero avere miglior fortuna. 

Cambiaso 5 - Torna a fare il terzino sinistro, che dovrebbe essere il suo ruolo naturale, ma non va oltre il compitino e l'appoggio al compagno vicino. 

Dal 46' st Alajbegovic sv. 

McKennie 6 - Parte come trequartista. Tende a svariare molto sulla fascia destra dove toglie un po' di spazio alle avanzate di Celik. Quando va in mezzo però si fa sentire, come nel doppio tentativo con cui sfiora il gol dopo mezz'ora di gioco. 

Kolo Muani 5 - Vorrebbe anche farsi vedere dai compagni di squadra, gira molto sul fronte offensivo. Non tutte le sue iniziative però sono pensate nella maniera giusta, anzi quasi nessuna. 

Dal 36' st Boga sv, 

Woltemade 6,5 - Chissà se ora è chiaro un po' per tutti che tipo di giocatore è il tedesco. Non un centravanti da area di rigore, ma un fantasista capace di assist strepitosi come quello che porta all'1-0 di Celik. Parte bene ma poi si spegne. Si risveglia a metà del secondo tempo e ha almeno la freddezza di segnare il rigore del 2-2. 

Allenatore Spalletti 6 - Prova un po' tutto per raddrizzare questa squadra, alla fine risolve il rebus con i cambii,  

RENNES 

Samba 6.5; Reynolds 5,5, Ait Budlal 6, Cresswell 6, Rouault 6, Nagida 7; Thomasson 6 (36' st Szymanski sv), Rongier 6, Camara 6; Dia 6,5 (36' st Soumarè sv), Al Tamari 7 (36' st Mayenda sv). Allenatore Haise 6,5. 

juventus
europa league
kolo muani
nick woltemade

Ultimi video

01:44
Cosmi sotto attacco

Salernitana, Cosmi sotto attacco: tensione, liti e quel cambio voce diventato virale...

01:10
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

02:18
Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

01:27
MCH MILAN BANDITI IN STAZIONE A BOURNEMOUTH 22/10 MCH

Milan, tifosi scortati allo stadio del Bournemouth

01:35
Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

01:27
United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

01:52
L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

02:13
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI-BOLOGNA 22/10 DICH

Palladino verso il Cagliari: "C'è tanto da migliorare"

01:33
Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

02:01
Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

01:40
Dani Alves, nuova vita

Dani Alves, nuova vita

01:44
Napoli, possibile svolta

Napoli, possibile svolta

01:36
Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

Conference League: l'Atalanta sfida l'Ajax

01:52
Milan a Bournemouth

Milan a Bournemouth

01:49
Kolo Muani: "La Juventus è come una famiglia"

Kolo Muani: "La Juventus è come una famiglia"

01:44
Cosmi sotto attacco

Salernitana, Cosmi sotto attacco: tensione, liti e quel cambio voce diventato virale...

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Juve-Rennes, ecco perché è stato annullato il gol di Lucumi nel finale
21:23
Vicario e Koopmeiners: "Nel secondo tempo meritavamo di vincere"
21:17
Juve, Woltemade letale in Europa League: sempre in gol. E si riscopre regista offensivo
20:31
Juve, si ferma Celik: cambio obbligato, le condizioni
Bruno Fernandes, Manchester United
20:20
Bruno Fernandes, serata da incubo: svaligiata la villa. Il racconto: "Lui e la moglie sono devastati"