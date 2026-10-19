Spalletti: "Juve lenta e senza idee: difficile dare spiegazioni. Se non ci metti ritmo e cuore..."

Nonostante la squalifica dopo la sfida di Cagliari, al termine della brutta sconfitta per 3-0 contro la Lazio è Luciano Spalletti a prendere la parola in casa Juventus. L'analisi non è semplice perché per l'allenatore è difficile trovare le cause un passo indietro così evidente rispetto anche alla vittoria in Europa League con il Celta Vigo: "È stata una Juventus inferiore, senza il pallino del gioco né idee su dove portare la partita. È anche difficile dare spiegazioni. Dopo la gara di giovedì non abbiamo più fatto niente a livello di allenamento e abbiamo deciso di far recuperare i giocatori con il nostro staff. Ho tentato di cambiare, credo con 6 calciatori nuovi, ma siamo stati lenti sia di gambe sia di testa. Se arrivi tardi sui palloni e non metti ritmo e cuore, poi non ci sono tattiche e sistemi di gioco che possano aiutarti", ha detto Spalletti a Dazn.