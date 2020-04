Juventus, incubo coronavirus alle spalle per Dybala: "Sto bene"

"Sto bene, molto meglio". Paulo Dybala, attaccante della Juventus, rassicura sul suo stato di salute e sul percorso di recupero dalla positività al coronavirus. "Sono passate diverse settimane da quando sono stato contagiato, così come per la mia fidanzata", ha spiegato l'argentino ai microfoni di Tyc Sports. "Non c'è niente che possiamo fare qui, restiamo in casa perché non possiamo ancora uscire. Ci divertiamo come meglio possiamo, cerchiamo di trovare delle cose da fare", ha aggiunto. "Ci alleniamo ogni giorno".